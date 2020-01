Gikk videre til finalen i alle fire klassene

nyheter

Kokkejævel Asbjørn Sandøy er utvilsomt stjerneskuddet på bloggerhimmelen i 2019. I dag ble han nemlig finaleklar i hele fire kategorier, etter noen uker på pinebenken som semifinalist.

– Det er selvfølgelig over all forventning og temmelig vilt, sier Asbjørn til Altaposten.

Festkveld 31. januar

Det betyr at han kan begynner å stryke dressen. Fredag 31. januar er det klar for finale i Vixen Award i Gamle logen i Oslo, der hele 66 finalister skal kjempe i 14 kategorier.

Sandøy kan bli både Årets stjerneskudd, Årets gullpenn, Folkets favoritt og Årets influencer, livsstil.

– Det er ingen bombe at jeg ble nominert til Årets stjerneskudd, ettersom jeg er ny i dette gamet, påpeker Sandøy, mens han er mer overrasket over at han i er finaleheatet på Årets gullpenn.

Sterke kandidater

Der fighter han også mot sterke navn som Aftenpostens Ingeborg Senneset og Sigrid Bonde Tusvik.

– To ekstremt flinke damer som begge har bidratt i stor grad til samfunnsdebatten i Norge gjennom flere år, mener Sandøy.

Der han trenger drahjelp er når folket skal kåre sin favoritt. Her stemmes det fram til 24. januar.

– Folk i nord er flinke til å stemme, så jeg håper mange blir med på vixen.no, er anmodningen fra kokken.

Her er kandidatene.

Årets stjerneskudd

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Emilienutrition – Emilie Nereng

Pengesnakk – Lise Vermelid Kristoffersen

Hanne- Lenes vegetar

Årets gullpenn

Ingeborg Senneset

Sigrid Bonde Tusvik

Asbjørn Sandøy

Årets influencer, livsstil

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Hanna-Martine Slåttland Baller

Komikerfrue – Marna Haugen Burøe

Saraaemiliee – Sara Emilie Tandberg

Mina Jacobsen

Folkets favoritt

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

#yummymummy – Veronica Simoné

Småbarnsforeldre – Nina Maaø-Ruden

Vegard Harm