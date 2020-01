– Klart jeg svarer ja dersom jeg skulle bli spurt

nyheter

Med Frp sin exit fra firepariregjeringen, er det syv ledige ministerposter og en rekke ubesatte stillinger som statssekretærer og politiske rådgivere. Få tror at statsminister Erna Solberg vil opprettholde «tullestatsrådene» som ble opprettet for å løse kabalen da KrF for ett år tilbake kom inn i regjeringen. Tar vi bort to av «tullestatsrådene», gjenstår det fortsatt fem departementer som skal ha nye ministere, statssekretærer og rådgivere.