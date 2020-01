Vil belønne hjertesoner i Alta

nyheter

Fremover vil Alta kommune tilby belønninger til elever og ansatte til skolene i Alta som er del av hjertesoneordningen, opplyser kommunen på sine nettsider. Skolene i Alta som er med på ordningen er Gakori, Aronnes, Elvebakken og Kaiskuru.

På Trygg Trafikk sine nettsider opplyses det om at: "En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!"

Noen av tiltakene de trekker frem som skaper en hjertesone er:

Droppsoner der foreldre kan slippe barna av slik at barna kan gå trygt og sikkert frem til skolen på egenhånd.

Det er trygt og sikkert å gå eller sykle til skolen.

Biler parkeres utenfor hjertesonen.

Fartsgrensen er lav innenfor hjertesonen.

De som kan svare på hva en Hjertesone er vil kunne velge mellom ulike belønninger som reflekser eller refleksluer med lokalt preg. Det deles også ut et gavekort på 1000 kroner om man kan svare veldig godt for seg.