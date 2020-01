Har bare plass til 8.600 i tilfluktsrom

nyheter

I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, som ble offentliggjort i høst, kom det frem at Sivilforsvaret ikke vil kunne evakuere den norske befolkningen under en eventuell krig. Det er nå økt fokus på landets tilfluktsrom, også i Finnmark. Ser man på oversikten over tilfluktsrom i Alta, ser det ved første øyekast ut til at det bare er plass til rundt 2.500. Situasjonen er imidlertid bedre enn som så.