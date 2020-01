Frp ut av regjeringen: – Vi er kommet til en situasjon der ingen av partiene er å kjenne igjen

nyheter

Siv Jensen opplyser i en pressebrief at Frp går ut av regjering.

– Vi er kommet til en situasjon der ingen av partiene er å kjenne igjen, på grunn av alle kompromissene, sier Jensen, som peker på Erna Solberg som den rette til å lede landet videre – men uten Frp i regjering.

Det er samlet sett ikke grunnlag for at Frp blir i regjeringen, sier Jensen.

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sier Siv Jensen på en pressekonferanse mandag.

Så sent som mandag formiddag gikk stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) ut og sa at han ikke trodde avgjørelsen ville tas i dag.

Ifølge VG sier Jensen at hun er stolt over hvor mye Frp har fått gjennomført:

– Jeg er utrolig stolt over at Frp har gjennomført mye god politikk i seks år i regjering De fire første årene var vi en del av en populær regjering, sier Jensen og lister opp ting hun mener regjeringen har fått til.

– Vi strammet inn innvandringspolitikken og fikk satt i gang politikk vi hadde stått alene om gjennom en årrekke, sier hun men innrømmer samtidig at det til tider har vært tøffe tak internt i regjering og i Stortinget, fortsatte hun.

Dropper Davos-reise

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det ikke var mulig for henne og Høyre å handle av hensyn til ro i regjeringen.

– Siden 2013 har partiene samarbeidet og oppnådd gode resultater. Samarbeidet med Siv Jensen har vært basert på gjensidig respekt og tillit. Vi har funnet gode svar i krevende tider, sa Solberg.

– Jeg har respekt for at Frp har et annet standpunkt fordi dette var en vanskelig avveining. For meg var det riktig at gutten kom hjem til Norge, og dermed fikk hjelp, sa statsministeren.

– Det har ikke vært min intensjon å karakterisere andre partiers standpunkt eller moral, men det hadde ikke vært mulig for meg og Høyre å handle av hensyn til ro i regjeringen, fortsatte hun.

Statsministeren dropper den planlagte reisen til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos. Solberg skulle etter planen vært i Davos fra tirsdag til torsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Både Siv Jensen og en rekke statsråder har hatt møter ved Statsministerens kontor mandag formiddag. Jensen og Solberg hadde et timelangt møte, deretter var det møter med de andre statsrådene, før det ble gjort kjent at Frp går ut av regjeringen.