– Tror vi venter med å avgjøre om Frp skal ut av regjering

nyheter

I helgen holdt Bengt Rune Strifeldts kommuneparti, Alta Frp, årsmøte. Her var irritasjonen samstemt over hvordan Frp er blitt behandlet av statsminister Erna Solberg, Høyre, KrF og Venstre i regingssamarbeidet. Samtidig var det ulike oppfatninger om hjemhentingen av mor og to barn til Norge er grunn nok til si at nok er nok, selv om retorikken er samstemt og saken konsekvent benevnes som terroristsaken.

– Ingen kan være i tvil om at dette er en sak hvor regjeringen rammer kjerneverdier og partiets sjel. Frp har ikke en millimeter å gi på når det gjelder å være konsekvent overfor de som frivillig har søkt til en terroristorganisasjon som har tusenvis av uskyldig liv på samvittigheten. Statsminister Erna Solberg var i likhet med Frp helt klar i høst da det var spørsmål om hente barn hjem fra Syria for å gi de nødvendig helsehjelp. Barna skulle vi selvfølgelig sikre nødvendig hjelp, men også statsministeren sa at det ikke var aktuelt å hente dem hjem dersom det medførte at også mor måtte følge med. Norge henter ikke terrorister til landet, slår Strifeldt fast.

Ingen avgjørelse i dag

Klokken 12.00 i dag, mandag, er det duket for et møte mellom statsininisteren og lederen av Frp, Siv Jensen. Strifeldt tror ikke det blir noen avklaring i dag om Frp blir innenfor eller utenfor regjering.

– Nei, møtet i dag er nok mer for å få avklart en del forhold, blant annet hva som ligger i de kravene Frp har presentert for resten av regjeringen. Personlig tror jeg ikke vi får noe svar på om Frp fortsetter som regjeringsparti før tidligst i slutten av måneden, påpeker stortingsrepresentanten fra Finnmark som er på vei hjem fram utenlandsreise.

VG og flere aviser, og TV2, har blant annet referert at Strifeldt er en av syv i stortingsgruppa til Frp som mener at exit er riktig utgang på saken, uavhengig av hvordan de øvrige regjerinigspartiene møter kravene fra Frp.

– Står du fortsatt på at Frp bør gå ut av regjering uansett?

– Jeg har sagt at vi bør gå ut uansett. Vi må likevel vurdere om regjeringen er villig til å endre måten det jobbes på. Det har i lang tid vært tydelig at regjeringen ikke har lyttet til Frp, og at småpartiene KrF og Venstre i alt for stor grad har fått styre retningen på regjeringens politikk. Jeg hører til de som mener at Frp ikke bør sitte i regjering for enhver pris, og måten Frp behandles på i regjering kan ikke fortsette. Så får vi se om hvor sterkt de øvrige partiene er villig til å ta selvkritikk.

Moralsk handling

– Erna Solberg mener saken handler om moral, og om regjeringen kan sitte å se på at norsk barn dør fordi de ikke får hjelp fra norske myndigheter, på vakten til regjeringen der Frp er med. Har Solberg og resten av regjeringen mer moral enn Frp?

– Mitt moralske kompass fungerer utmerket. Ansvaret ligger hos mor som har søkt seg til en terroristorganiasjon. Når hun får tilbud om helsehjelp til syk gutt i leiren hvor hun har vært i Syria, ikke bare nekter hun undersøkelse av gutten, men forlanger at dersom han skal tas til Norge skal hun følge med. For egen del er jeg ikke i tvil om hva jeg ville gjort dersom mine barn hadde vært alvorlig syk. Jeg hadde om så sagt fra meg foreldreretten for at de skulle få livsnødvendig hjelp. På den andre siden mener jeg det fullstendig umoralsk å bruke store ressurser på hente terrorister til Norge. Det vil følge med en risiko, også i at dette skaper presedens hvor vi må gjøre dette flere ganger.

Klar tale

Fylkespartiet Troms og Finnmark Frp, ledet av Odd Eilert Persen, har lenge vært kritisk til at Frp sentralt for å ikke lytte til innbyggerne i nord, og at dette også framkommer i regjeringens politikk. Persen har vært en av de klareste i partiet på at nå er nok nok, ja, faktisk mer enn nok. Person mener saken med hjemhentingen av mor og to barn bør føre til at Frp sier takk og farvel og gå ut av regjering. Det vil etter fylkeslederens oppfatning gi frihet for Frp til å drive fram enn mer tydelig partiprofil som vil gjøre at velgerne kjenner Frp igjen.