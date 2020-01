Nord-Norge under lupen i Ap

nyheter

Fredag var partiledelsen og hele stortingsgruppa til Arbeiderpartiet samlet til seminar i Tromsø. Der var et hovedspørsmål hva partiet skal gjøre for å vinne tilbake velgere i nord fram mot valget i 2021.

Men Ap har ikke oppskriften klar helt ennå.

Et eget nordområdeutvalg er nedsatt og skal legge fram en rapport over sommeren. Men så langt har utvalget bare holdt ett møte.

Samtidig pågår programarbeidet. Men Ap vil ikke hoppe rett til konklusjonene. Først skal partiet ta seg tid til å gjøre en grundig analyse av hvilke problemer som må løses, forklarer partileder Jonas Gahr Støre.

– Og det syns jeg vi er godt i gang med. Vi begynte dette arbeidet rett før jul, sier Støre til NTB.

Nederlag

Ap fikk 12.431 færre stemmer i Nordland, Troms og Finnmark i kommunevalget i 2019 enn i 2015.

Samtidig har Arbeiderpartiet mistet 17 ordførere i de nordligste fylkene. Enkelte av dem på grunn av kommunesammenslåinger, men de fleste fordi velgere har strømmet til andre partier, og da spesielt til Senterpartiet.

– Vi er fortsatt det ledende partiet i Nordland, Troms og Finnmark. Men vi har tapt i en landsdel hvor folk opplever at de ikke blir hørt, ikke blir sett. Og i mange sammenhenger har Arbeiderpartiet hatt ordførere og fylkespolitikere som har måttet forvalte og fronte en politikk påført av et stortingsflertall som har jobbet mot distriktene, sier Støre.

Samtidig har Senterpartiets politikere vært gode til å sette ord på frustrasjonen, innrømmer han.

Turismestrid

I Nordkapp kommune ble valget en ren massakre. Ap falt fra ti til tre mandater, mens SV og Sp kapret flertallet og gjorde slutt på 72 år med Ap-styre.

Bakteppet var et opprivende diskusjon om hvem som skulle få inntektene fra turismen. Ap sa nei til offentlig forvaltning. I stedet fikk private aktører fortsette å ta inngangspenger til Nordkapplatået.

– Vi landet på et standpunkt som gjorde at vi tapte valget, konstaterer Kjell-Valter Sivertsen, nestleder i Nordkapp Ap.

– Innbyggerne har et sterkt ønske om at inntektene skal tilfalle kommunekassen.

Regionparadoks

Finnmark Aps fylkesleder Kristina Hansen, som var ordfører i Nordkapp fram til valget, trekker også fram regionreformen som en viktig del av forklaringen.

– Regionreformen var en dårlig sak for oss. Og det er et paradoks, for det var ikke vårt prosjekt. Men vi sitter med ansvar i fylket, og vi måtte ta ansvar da det ikke fantes flere politiske muligheter. Det ble vi nok straffet for, sier Hansen til NTB.

Nå mener hun nøkkelen til å komme på offensiven igjen er å lage en politikk som gjør at folk i distriktene får tilbake troen på Arbeiderpartiet som et parti som vil bygge Nord-Norge. Da handler det blant annet om skredsikring og åpne veier. Men også om at ressurser som fisk, olje og gass ikke bare må utvinnes og sendes rett ut av landsdelen uten at det får ringvirkninger på land.

– Vi er lut lei av pratet om mulighetene i nord, uten at det blir aktivitet igjen, sier Hansen.