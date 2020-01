– Helt greit å vedta milliard-investering på Skype

nyheter

Helse Nord hadde siste ord om Finnmarkssykehuset vil være i stand å kutte nok i drift til å betale investeringer på 2,32 milliarder kroner, og dermed gi grunnlag for bygestart at NHS. Første gangs behandling 27.november ble utsettelse. Dette på grunn av stor usikkerhet om realismen i en kuttepakke på 100 millioner kroner, og hvordan kuttene ville slå ut i pasienttilbudet. Før andre gangs behandling 18. desember var kuttepakken økt til 120 millioner kroner. Saken ble på nytt utsatt. Denne gang til et ekstraordinært hastemøte dagen før nyttårsaften, begrunnet i ønske fra Hammerfest å få en avgjørelse før nyttår. Resultatet ble at styret 30. desember vedtok byggestart mot én stemme - en representant som tok konsekvensene av samstemmigheten i styret om at usikkerheten rundt økonomien var betydelig, og at det ville være uforsvarlig å vedta byggestart nå.