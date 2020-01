Jørstad blir rådgiver for NHO

nyheter

Merete Jørstad har de tre siste årene ledet omstillingsarbeidet i Kvænangen kommune, men skal nå over i ny rolle som rådgiver for politikk og kommunikasjon i NHO Arktis. Det betyr at Kvænangen næringsfabrikk trenger påfyll.

Utviklingsprosjekter

– Det er selvfølgelig kjedelig å miste en dyktig medarbeider. Jørstad har gitt omstillingsarbeidet en god start. Det er begynnende utviklingsprosjekter i mange bedrifter, nettverk bygges og kompetansehevende seminarer holdes, og målsetningene om 12 arbeidsplasser de to første årene, er innfridd. At hun velger å gå videre til en så solid organisasjon får vi nesten se på som et kvalitetsstempel – Kvænangen Næringsfabrikk fostrer dyktige folk, sier styreleder Toril Bakken Kåven i en pressemelding.

Mye spennende

Hun mener Kvænangen-regionen er i vinden som aldri før, med nordlys, hval og skiturisme som gir gode muligheter for bedrifts- og stedsutvikling.

– Vi ser at mye spennende skjer innenfor sjømat, entreprenørskap og turisme og andre næringer. Å bo og leve i Kvænangen er fantastisk, og har man da interesser som toppturer og havfiske, så er dette virkelig drømmestedet, lokker hun.