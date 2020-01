– Politikerne skal få plass i styrene i foretakene

nyheter

På plass i Alta og Finnmark har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ikke kunne unngått å få med seg en tydelig mistillit mot helseforetakene. Langt inn i egne rekker av medlemmer og sympatisører er mistilliten til blant annet Helse Nord og Finnmarkssykehuset, massiv. I møte med ansatte i luftambulansetjenesten på basen i Alta ble Gahr Støre konfrontert med at helseforetaket som styrer luftambulansen, Luftambulansetjenesten (LAT HF), har null tillit både hos piloter og akuttmedisinsk personell. Påstanden er at kompetanse hos LAT HF er nærmest fraværende – og at viktige avgjørelser tas uten åpenhet og mulig påvirkning.