Overholdt ikke vikeplikten og to tatt i fartskontroll

Politiet i Finnmark melder klokken 15.37 torsdag ettermiddag at en kvinne i 50-årene fikk forenklet forelegg fordi hun ikke overholdt vikeplikten da hun kjørte ut på en forkjørsvei i Alta.

Bruddet på vikeplikten førte til sammenstøt med et annet kjøretøy. Det heter videre at det ikke oppstod personskader, men at sammenstøtet førte til materielle skader.

To tatt i fartskontroll

Politiet melder og at de har hatt fartskontroll på Aronnes i Alta, der det ble gitt to forenklede forelegg.

– Høyeste fart var 64 km/t i 50-sonen, avsluttes meldingen med.