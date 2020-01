Fylkesledere i Frp vil ut av regjering – krever ekstraordinært landsstyremøte

nyheter

Kravet kommer etter at regjeringen har besluttet å hente hjem to barn og en norsk-pakistansk kvinne som hadde sluttet seg til IS.

– Våre regjeringspartnere har falt oss i ryggen, dette kan ikke Frp akseptere. Tillitsvalgte og medlemmer i Nordland er fly forbannet, telefonen har kimet fra nyheten var presentert, sier fylkesleder i Nordland, Dagfinn Henrik Olsen, til TV 2.

Han sier han forventer at Frp-leder Siv Jensen nå innkaller til ekstraordinært landsstyremøte.

Christian Tybring-Gjedde har varslet at han vil be om en avstemning om regjeringsdeltakelsen når Frps stortingsrepresentanter møtes til ordinært gruppemøte klokka 15 onsdag.

– Det er ikke gruppen som avgjør regjeringsdeltakelse, noe Christian også vet, så det blir ikke voteringstema, opplyser parlamentarisk leder Hans Andreas Limi til NTB.

Flere politikere i stortingsgruppen som TV 2 har snakket med, sier de aldri har fått så mange henvendelser som etter at nyheten om den 29 år gamle kvinnen kom tirsdag.

