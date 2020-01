Til tross for 13 skred gir enkelte blaffen, nå rykker politiet ut og ber folk skjerpe seg

nyheter

Gjennom det siste halvannet døgnet har det gått til sammen 13 snøskred i Nordkapp. Flere bygder er isolert og til sammen er over 60 personer fortsatt evakuert. Skredfaren er satt til 4 - stor skredfare - hos varsom.no.

Den oppståtte situasjonen har fått politiet til å sette opp en rekke sperringer.

Stor fare for eget og andres liv

Men dette er det enkelte som ikke bryr seg om, fremgår det av en post politiet har lagt ut på facebook (se hele posten nederst i denne artikkelen).

«DET HAR GÅTT 13 RAS OG LIKEVEL TAR FOLK SEG INN I SPERRET OMRÅDE», innledes det med store bokstaver.

Politiet skriver her at det er kommet inn melding om at folk har tatt seg forbi sperringene som er satt opp enten med kjøretøy eller til fots.

– Dette medfører stor fare for ens eget liv men også for redningsmannskap som eventuelt må inn i området hvis det utløses et skred. Dessuten, dersom noen tar seg inn i områdene og blir tatt av skred, kan det ta lang tid før vi får sendt ut letemannskap på grunn av den store rasfaren, skriver politiet.

Ber folk holde seg unna

Henstillingen fra politiet er klar:

– Det er ikke lov å ta seg inn i områdene som er sperret av. Det gjelder alle områdene og veiene som har fått ferdselsforbud. bommene er nede eller det er satt opp sperrebukker.

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå ALT skredterreng.

– Så vi må dessverre gjenta: Det er ikke lov å ta seg inn i områdene som er sperret av. Det gjelder alle områdene og veiene som har fått ferdselsforbud, bommene er nede eller det er satt opp sperrebukker.