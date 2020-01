Møter forsikringsselskap i retten: – Dette er stygg saksbehandling

nyheter

I 2013 ble Leif Arvid Ernstsen skadd for livet i en snøscooterulykke på Vuolitjavri like ved Jotka fjellstue. Nå møter han forsikringsselskapet i retten, melder Dagbladet.

Etter ulykken ble han tilkjent erstatning fra forsikringsselskapet, som anerkjente forsikringsansvaret allerede i 2013 og tilbød 3,7 millioner i erstatning i januar 2013. Dette blant annet for å dekke helseutgifter og framtidige tapte arbeidsinntekter da han er blitt 100% ufør. Men familien mente at beløpet var for lavt og derfor har saken gått videre til retten. Til tross for at forsikringsselskapet tilbød seg å betale en høyere erstatning i en rettsmekling i forkant av av saken, så hevder selskapet nå at de ikke har et erstatningsansvar. Dette skal ifølge selskapet skyldes de nå mener det er tvil om hvorvidt scooteren som var forsikret hos dem som faktisk kjørte på Ernstsen.

– Forsikringsselskapet har hatt tilgang til alle opplysninger, og så seint som i november 2018 innhentet de oppdaterte politidokumenter. Dette viser hvor langt forsikringsselskapet er villig til å gå for å unndra seg erstatningsansvaret, sier Christian Lundin, familiens advokat til Dagbladet.

– Ikke på noe tidspunkt hittil i saksforberedelsen har de hatt innvendinger til at de har erstatningsansvar for ulykken, og så kommer de med dette nå. Jeg har ikke noe ønske om å forhåndsprosedere en sak som skal for retten, men dette er stygg saksbehandling, sier Lundin.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i Fremtind forsikring, skriver i en e-post til Dagbladet at de ba politiet om oppdaterte politidokumenter allerede i november 2018. Dette mottok de aldri, ifølge henne.

– Vi har derfor ikke fått noen nye opplysninger om ansvarsforholdet i saken før vi den 18. desember 2019 mottok prosesskrivet til retten fra Ernstsens advokat. Der ble det anført og dokumentert, gjennom politiavhør og sakkyndig uttalelse, at det har vært to snøscootere involvert i hendelsen, sier hun, og legger til at det det anføres at Ernstsens skade sannsynligvis er påført av en annen snøscooter.

Straffesaken ble henlagt

Ulykken skjedde i forbindelse med et besøk på fjellstua med seks venner. Han ble funnet bevisstløs i snøen i det som tydet på å ha vært en scooterulykke. I kjølvannet av ulykken ble han delvis lam, fått en alvorlig hjerneskade som gjør at han har problemer med å kommunisere. Han er derfor pleietrengende 24 timer i døgnet. Straffesaken ble henlagt ettersom politiet ikke kom noen vei da ingen av vitnene ville si noe.

– Da patruljen kom til stedet opplevde de at ingen ville snakke med dem og fortelle hva som hadde hendt. Her hadde vi to personer som var hardt skadd i en alvorlig ulykke, og så opplever vi at godt voksne folk bare blir sittende å vri seg når vi stiller spørsmål. Mens deres kompis sendes til sykehus med alvorlige skader nekter de å bidra med noe som helst, sa etterforskningsleder Kenneth Nilsen til Altaposten i etterkant av ulykken og la til:

– Hadde dette vært guttunger som hadde vært på en fest på fjellet, havnet i en ulykke og så nektet å snakke med politiet, så er det en ting. Men her snakker vi om godt voksne folk som man må kunne forvente mer av. At godt voksne folk nekter å samarbeide med politiet er rett og slett tåpelig.

Saken skal opp i Alta tingrett tirsdag denne uken.