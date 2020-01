Fra og med i dag er prisene økt med 25 prosent

nyheter

I november bestemte ordførerpartiene seg for å skru opp prisen for å parkere i Alta sentrum. Prisøkningen ble satt til voksne 25 prosent, fra 20 til 25 kroner per time. Via sine egne hjemmesider varsler kommunen om at dette nå er effektuert. Fra og med 14. januar gjelder de nye satsene.