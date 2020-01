– Finnmarkssykehuset skal legges inn under UNN

nyheter

Venstre-topp i Troms og Finnmark, Trine Noodt, møtte mandag og tirsdag partileder Trine Skei Grande i Tromsø, og sier til Altaposten at de hadde et konstruktivt møte. Tema for samtalene var det siste møtet i Helse Nord hvor foretaket vedtok en investering på 2,32 milliarder kroner basert på en kuttepakke på fem seks prosent av driftsbudsjettet til Finnmarkssykehuset (120 millioner kroner). I tillegg ble det utvekslet synspunkter på Venstres jobb i regjering for å sikre gjennomføringen av Granavolden-erklæringen om å legge Finnmarkssykehuset inn under UNN.