– Blir ikke trodd selv med vår erfaring med vær, vind og sjø

I Altaposten mandag advarte både overlege ved Hammerfest sykehus og tidligere fisker, Arnt Johannessen, Sjursen, tidligere Loppa-ordfører Arne Dag Isaksen og tidligere yrkesmekaniker Sigurd A. Mathisen mot å bygge Nye Hammerfest sykehus (NHS) i sjøkanten på Rossmolla like ved Fugleneset i Hammerfest. De hevdet at sykehuset er vedtatt bygd på verst tenkelig sted, Rossmolla. Der vil sjøen piske over sykehustomta når været slår seg løs.