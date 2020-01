nyheter

Finnmark politidistrikt melder mandag morgen at det har vært et lite snøras over Holmbuktveien i Honningsvåg.

– Ingen skal være i raset, men veien er nå stengt på grunn av snøen som har samlet seg. Politiet er på tur til stedet for å vurdere faren for flere snøras, heter det.

De vil også vurdere om det er forsvarlig å åpne veien.