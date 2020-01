Evakuerte bolig etter snøskred

nyheter

Finnmark politidistrikt melder mandag morgen at det har vært et lite snøras over Holmbuktveien i Honningsvåg.

– Ingen skal være i raset, men veien er nå stengt på grunn av snøen som har samlet seg. Politiet er på tur til stedet for å vurdere faren for flere snøras, heter det.

De vil også vurdere om det er forsvarlig å åpne veien.

Et par timer senere melder politiet at det er gått totalt tre snøras i området Lillefjellet/Holmbukt ved Honningsvåg.

– Veien i området er sperret og politiet ber trafikanter respektere sperringene.

Det foretas fortløpende vurderinger i forhold til en eventuell evakuering av hus i området, forteller politiet videre.

Rundt halv elleve skriver NRK Finnmark at politiet har evakuert en bolig i området.

Redningsskøyta fra Havøysund er nå på vei til Nordkapp for å bistå i situasjonen.

Operasjonsleder Eirik Pedersen i politiet sier til NRK Finnmark at de kan ende opp med å evakuere enda flere.