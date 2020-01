– Er dem riktig vel bevart som plasser sykehus i sjøfokk og som nærmeste nabo til LNG-anlegg?

nyheter

Det vakte stor oppsikt da overlege Arnt Johannessen ved Hammerfest sykehus gikk ut i iFinnmark og hevdet at Nye Hammerfest sykehus (NHS) er plassert med sjøfokk og bølger som uvennlig nabo. Den snart 69 år gamle legen, som også har yrkesbakgrunn fra havet som mangeårig fisker, er klart på at sykehuset er vedtatt bygd på verst tenkelig sted, Rossmolla. Der vil sjøen piske over sykehustomta når været slår seg løs, advarer Johannessen.