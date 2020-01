nyheter

Alta kommunes brøytebilsjåfør, Ronny Møllenes, som er en de som jobber dag og natt for å holde veiene i Alta trygge, ble søndag formiddag forhindret i å brøyte Øvre Tollevikveien.

Årsaken var en bil som stod litt i veibanen.

– Den står såpass til at jeg ikke får brøytet veien. Det kan se ut til at noen har vært under panseret og at den står der på grunn av feil, så det trenger ikke være bileier sin skyld. De som bor i området har vist gitt beskjed til bileieren, sier Møllenes som oppfordrer bilister til ikke å parkere nært veiene.

– Vi brøytebilsjåfører skjønner at bilister må parkere og at det er trangt i tettbygde strøk. Vi håper uansett at bilister forsøker å parkere lengst unna veibanen.

– Er det ofte at parkerte biler hindrer brøyting?

– Nei, heldigvis. Uansett årsak angående denne bilen i Øvre Tollevikveien, så skal vi se om vi ikke får brøyta veien i kveld- hvis den er fjernet. Det er viktig å minne om at vi ikke bare brøyter for at bilister skal komme fram, men også for sikkerheten. Da tenker jeg på at brannbiler og ambulanse skal komme frem. Vi brøyter for folks sikkerhet.