Over 20 millioner grasrotkroner til Finnmark

65 000 nye grasrotgivere bidro sterkt til ny rekord for Grasrotandelen i fjor. Det opplyser Norsk Tipping som melder at spillerne fordelte nesten 700 millioner grasrotkroner til det frivillige Norge i løpet av året.

– Bare drøyt 1,7 millioner kroner manglet for at Grasrotandelen skulle bryte 700-millionersstreken i 2019. Spillerne fordelte 698 265 345 kroner til norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen, mot 649 millioner i 2018, opplyser opplyser Anne Helseth i Norsk Tipping.

Hovedårsaken til økningen, på omlag 49 millioner, er at stadig flere av Norsk Tippings kunder knytter seg til Grasrotandelen. I 2019 ble det over 65 000 nye givere. Ved utgangen av 2019 hadde vi 1 246 406 grasrotgivere registrert.

– Grasrotandelen er viktig for den norske frivilligheten. Lag og foreninger får et kjærkomment tilskudd til sin daglige drift. Totalt har vi nå over 35 000 lag og foreninger inne i Grasrotandelen, opplyser Helseth.

Her er fylkesoversikten for 2019.