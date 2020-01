– Man kjøper ikke en tomt hvis man ikke vet om man har råd å bygge huset

nyheter

Det har blitt advart mot for for store investeringer fra styret i Finnmarkshuset tidligere. Ivan Olsen, som satt i styret i Finnmarkssykehuset da tomtespørsmålet ble tatt opp til behandling høsten 2018, var svært tydelig på at det ville være et sjansespill å igangsette sykehusbyggingen etter de planer som forelå.