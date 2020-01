Ti bruksforbud og tre anmeldelser ved Kivilompolo

nyheter

Fredag formiddag melder Statens vegvesen nord om en gjennomført kontroll på Kivilompolo ved finskegrensen.

132 tunge kjøretøy ble kontrollert, dette endte i ti bruksforbud.

To bruksforbud ble gitt for ulovlig transport/kabotasje, to for manglende pålagt kjetting, to for dårlig lastsikring og to på grunn av dokumenter. Det ble også gitt ett bruksforbud for dekk og ett for hviletid.

En fører anmeldes på grunn av lite hvile, det gjør også foretaket. Et utenlandsk foretak anmeldes også for ulovlig transport/kabotasje.