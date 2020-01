Nødetatene rykket ut etter røykutvikling

nyheter

Brannvesenet og politiet i Alta rykket fredag 13.40 ut etter å ha fått inn melding om røykutvikling i en bolig i Marienlund.

– Det meldes om røykutvikling i en bolig i Marienlund. Meldingen tilsier at røykutviklingen kommer fra noen varmekabler i et gulv, og vi har valgt å rykke ut sammen med brannvesenet for å undersøke saken, sier operasjonsleder Lars Rune Hagen.

Et par minutter senere oppdaterer politiet på Twitter:

– Nødetatene på stedet. Ingen synlige flammer. Røyk fra gulvet. Huset er under oppussing. Brann river opp gulvet for å få kontroll.

Like etter halv tre oppdaterer vaktleder Fred-Ole Holmen hos brannvesenet:

– Brannvesenet er ferdig og alle har dratt fra stedet. De fikk raskt lokalisert hvor det var og fikk slukket, sier Holmen.