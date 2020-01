Frisør-kjeden Cutters er klar for Alta-satsing

nyheter

Lenge har det vært spekulert på om Cutters kommer til Nordlysbyen. Nå bekrefter de dette selv på finn.no, der de lyser ut fem stillinger.

Allerede i november 2016 skrev Altaposten om planene, etter at Cutters bekreftet interessen og la ut en prøveballong på nettopp finn.no. Styreleder Kristian Solheim Solheim fortalte da at de hadde samarbeid med Thon-gruppens Amfi for oppsett av nye salonger.

Nå fjerner de tvilen, tre år senere.

– Cutters åpner ny salong i Alta på vårparten, og i den forbindelse ser vi etter deg som har lyst til å bli en del av Cutters-familien, heter det i stillingsannonsen.

Cutters er Norges raskest voksende frisørkonsept med 3.500 daglige kunder og har hatt suksess med sitt drop in-konsept. I annonsen forteller de om ambisøse framtidsplaner både i Norge og internasjonalt. Til tross for at Alta har en rekke veletablerte bedrifter i denne bransjen lover de ambisiøs satsing, med inspirerende og engasjerte personer, som de selv formulerer seg.