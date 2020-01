nyheter

Canadiere beskylder norske lakseoppdrettere for prissamarbeid og krever over 30 millioner i et massesøksmål.

Søksmålet inkluderer alle canadiere som har kjøpt norsk laks siden 1. juli 2015.

– Jeg mener virkelig at vi må kjempe mot disse store virksomhetene som utnytter mennesker, sier aktivisten Irene Breckon til CBC.

3. januar leverte hun massesøksmålet til retten i Toronto. I søksmålet kreves det 500 millioner canadiske dollar, tilsvarende nesten 3,4 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Bedriftene som anklages for prissamarbeid er Grieg Seafood, Lerøy Seafood Group, Mowi og en rekke av deres amerikanske og canadiske datterselskaper. I tillegg er SalMar og Scottish Sea Farms saksøkt.

Oppdretterne nekter for å ha samarbeidet.

Søksmålet trenger domstolsgodkjennelse før det kan fortsette som et massesøksmål.

En lignende sak pågår også i USA, hvor tre aktører har varslet massesøksmål mot Mowi, Salmar, Lerøy Seafood og Grieg Seafood.

Oppdretterne granskes også av EU-kommisjonen som mistenker dem for prissamarbeid.

– Vi kjenner ikke til noen konkurransebegrensende oppførsel, verken i Norge, EU, USA eller Canada. Vi samarbeider fullt ut med europeiske og amerikanske myndigheter i denne saken, sier Kristina Furnes i Grieg Seafood til CBC. (©NTB)