Utdanner to, men har bare én ØNH-stilling

Alta-politikerne har i lengre tid sett seg forundret over det de mener er en bevisst trenering av ØNH-tilbudet i Alta. Anette Schmiz drev i 12 år en privat klinikk innen øre-nese-hals-spesialiteten i Alta. Hun sa opp avtalespesialisthjemmelen med Helse Nord, og hadde siste arbeidsdag på klinikken i mai 2019. Da maktet hun ikke lenger arbeidspresset som en følge av at Finnmarkssykehuset/Helse Nord manglende tiltak for å bedre kapasiteten på spesialiteten. Siden har Alta-regionen stått uten spesialisttilbud innen ØNH.