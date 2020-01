Nå blir gamle fylkesskilt makulert

nyheter

– Fylkesskilt blir i disse dager tatt ned og skiftet ut ved gamle og nye fylkesgrenser. Statens vegvesen tar vare på de gamle skiltene dersom de er i tilfredsstillende stand. Mange skilt er gamle, skadd eller falmet. Disse blir makulert eller lagret for museumsformål, skriver Dale i et svar på et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.