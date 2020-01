Kraftig økning i antall avslørte rusførere i nord

nyheter

Utrykningspolitiet presenterte torsdag tallene for kontrollaktiviteten i Nordland, Troms og Finnmark. Distriktsleder Geir Marthinsen konstaterer at tallene for førerkostbeslag på grunn av rus fortsatt øker. Tallet var i 2017 på 380 beslag. I 2018 økte antallet til 467, før det i fjor økte til 555.