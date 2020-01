Fikk færre saker fra politiet

nyheter

Rådet mottok 194 saker i fjor, mot 222 saker året før. Sivile saker øker med 14 prosent, til 66 saker.

– Nedgangen skyldes færre saker fra politiet. Konfliktrådet har hatt stor saksøkning fra politiet de siste årene, men denne økningen fortsatte ikke i 2019, opplyser konfliktrådet i en pressemelding.

Den største sakskategorien fra politiet omhandler straffesaker med vold på 38 prosent og trusler på 13 prosent, opplyser leder Anita Sommer ved Konfliktrådet i Finnmark.

Antall unge lovbrytere som har fått ungdomsoppfølging har gått ned fra 18 i 2018 til 11 i 2019.

– Vold, narkotika, skadeverk og trusler utgjør hovedandelen av lovbruddene for de som har fått ungdomsoppfølging. Ingen ungdommer i Finnmark fikk ungdomsstraff i 2019. I 2018 fikk en ungdom denne reaksjonen, heter det.

Konfliktrådets virksomhet bygger på gjenopprettende prosesser som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, møtes ansikt til ansikt.

Konfliktrådet Finnmark har kontorsteder i Vadsø og Alta. Kontorene har til sammen 4 ansatte og 26 meklere.