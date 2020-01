Alta Frp: – Uansvarlig vedtak som bør settes på vent

nyheter

Gruppeleder Odd Erling Mikalsen i Alta Frp er klokkerklar på at styret i Helse Nord (HN) må sette vedtaket om byggestart for Nye Hammerfest sykehus (NHS) på vent. Frp er regjeringsparti, og vil derfor også være ansvarlig dersom det blir gitt grønt lys for byggestart for det nye sykehuset i Hammerfest.