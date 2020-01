nyheter

Finnmark politidistrikt kunne onsdag kveld melde om at det har vært avholdt fartskontroll i Alta.

UP var på plass i Buktabakken og kunne konstatere at flere var for hard på gassen.

Det ble nemlig utstedt 12 forenklede forelegg.

– Høyeste hastighet var 67 km/t i 50-sonen, opplyser politiet.