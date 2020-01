Taper 30 millioner kroner på at det ikke er ØNH-spesialist i Alta

nyheter

Svein Berg, nestoren i Frp og medlem av hovedutvalget for helse og sosial, har flere ganger tatt opp manglende engasjement for å sikre at spesialisttilbudet innen ØNH-gjenomrettes. Han er ikke i tvil om at Finnmarkssykehuset legger opp til å flytte behandlingskapasitet fra Alta til Hammerfest gjennom bevisst trenering og nedbygging av tilbudet i Alta. Den samme følelsen har Trine Noodt og Tommy Hæggernæs i Alta Venstre. De er alle sterkt forundret over at Helse Nord og Finnmarkssykehuset i fellesskap ikke har klart å legge til rette for at Anette Schmiz fikk arbeidsforhold som gjorde at hun kunne gi spesialisttilbudet fra Alta.