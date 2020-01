Derfor ulte det over hele landet

nyheter

Onsdag formiddag klokka 12 tok det til å ule over hele landet. Bakgrunnen er en planlagt varslingsprøve, der 1.250 tyfoner landet over ble satt i gang for å varsle befolkningen. Ifølge Sivilforsvaret er det meldingen «Viktig melding - lytt på radio» som varsles ved hjelp av tyfonene.

To ganger i året tester man tyfonene, for å forsikre seg om at de virker.

På hjemmesidene skriver Sivilforsvaret at lydsignalet som ble sendt ut onsdag består av «tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene»

Og ved å sende ut dette vil Sivilforsvaret at du skal «Søk(e) informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media , f. eks. radio, tv, kriseinfo.no, sosiale medier mv. Signalet vil kunne bli brukt både i fred og krig. Det er dette signalet som Sivilforsvaret øver hver vinter og sommer i fredstid»

Omkring halvparten av befolkningen vil høre tyfonulingen når Sivilforsvaret skrur disse på, fremgår det på Sivilforsvarets hjemmesider.