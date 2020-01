Scandic svarer på kritikken fra Norsk Friluftsliv

nyheter

Hotellkjeden Scandic har fått kritikk fra organisasjonen Norsk Friluftsliv som mener at de ikke informerer godt om at det nå er gratis å besøke platået på Nordkapp. I en pressemelding avviser Scandic kritikken og hevder at de har opplyst godt nok. Men etter at Altaposten har ettergått enkelte av påstandene som fremmes i pressemeldingen, erkjenner kjeden at informasjonen ikke har vært god nok på alle plattformer.