Ny studie viser at ikke er så vanskelig for barn å gå ned i vekt

nyheter

Det er den anerkjente forskeren og overlegen Ane Kokkvoll ved barneavdelingen på Hammerfest sykehus, som i nye studier fastslår at det ikke trenger ikke være så vanskelig for barn med høy BMI å gå ned i vekt.

Intensiv oppfølging fra helsepersonell og grupper er nemlig ikke avgjørende for å redusere overvekt, viser studiene fra Aktivitetsskolen for overvektige barn, som ble startet som forprosjekt i 2005.

Anes forskning vekker oppsikt Barnelege og forsker Ane Kokkvoll i Finnmarkssykehuset har fått publisert en artikkel om barns fedme i et prestisjefylt britisk forskningstidsskrift.

Helsepris til Alta-team – Det er veldig hyggelig at vårt arbeid blir lagt merke til og hedres

– Det er kanskje ikke nødvendig å bruke så mye ressurser, sier Kokkvoll til Finnmarkssykehusets nettsider.

Forskerne ville finne ut om et nytt tilbud for barn med overvekt og fedme i familiegrupper var mer effektivt for å oppnå vektkontroll, enn individuell oppfølging i barnepoliklinikk og hos helsesykepleier. Deltakerne ble delt i to grupper: Flerfamilie- og enkeltfamiliegruppa, som fikk ulik oppfølging.

Det var ingen tydelig forskjell mellom de to gruppene, noe som overrasker Ane Kokkvoll

– Jeg hadde ventet at det ble en signifikant forskjell mellom gruppene, og at effekten for den individuelle gruppa (enkeltfamilie), kanskje i større grad ville gå tilbake etter at prosjektet var over, sier hun til nettsidene.

God oppfølging i kommunene kan være viktigere enn i spesialisthelsetjenesten. Det kan også være samarbeid mellom kommuneteam og sykehusteam, påpeker hun.