Brita Leiros er død

Brita Leiros gikk bort den 29. desember, 56 år gammel. Brita var direktør i Alta næringsforening i fem år. Tidligere eide og drev hun Husfliden i Alta gjennom mer enn 20 år.

Hun har preget næringslivet i Alta gjennom hele sin yrkeskarriere, først med Husfliden, der hun selv var svært ivrig med å strikke og sy. Det er mange finnmarkinger som har fått sin Finnmarksbunad levert gjennom hennes butikk, og hun var nøye med at arbeidet skulle være pent. Hun var dessuten en sterk pådriver og bidragsyter for etableringa av håndverksutsalget i gågata.

Brita hadde en mastergrad i informasjon og strategisk ledelse, og er utdannet som samfunnskontakt.

I årene 2008 - 2012 var hun en svært engasjert direktør av Alta næringsforening. Dette var år der næringslivet i Alta utviklet seg mye. Hun var svært engasjert, ivret for å skape bolyst. Hun var dessuten spesielt engasjert i store prosjekter som yrkes- og næringslivsmesser, First Lego League og Borealis Vinterfestival. Hun mente det var viktig å koble næringslivet tett opp mot festivaler og store hendelser i byen, for på den måten å skape bolyst og en attraktiv by. Hun var også opptatt av å skape noe ekstra for medlemmene i næringsforeninga.

Hun har også vært engasjert medlem av kvinnenettverket Qvann i en årrekke. I 2014 var hun leder av nettverket.

Etter at hun gikk av som leder av næringsforeninga i 2012, var hun rådgiver i Origo Nord, før hun begynte som veileder i NAV Alta. Hun trivdes veldig godt i jobben. Også her var hun en engasjert kollega som gjerne delte av kunnskapene sine. Hun var som veileder veldig opptatt av sine brukere, og blir omtalt av kolleger som en som gjorde det lille ekstra for å finne gode løsninger.

Ellers var hun en solid støttespiller for Talvikrevyen der de også har mange av vennene sine. Hun har også vært et ivrig og engasjert medlem av Alta brystkreftforening.

Brita etterlater seg sin kjære mann Alf-Harald som hun har vært sammen med siden ungdomstida i Honningsvåg, de voksne barna Birte og Aron og tre barnebarn.