Uværet herjer: Stengte veier i Finnmark og Kvænangsfjellet

nyheter

Det varslede uværet har slått til for fullt, og store deler av veinettet i Finnmark er rammet. Vi har også tatt med vegmeldingen for Kvænangsfjellet i Troms, den største innfartsåren til FInnmark. Oversikten over stengte og kolonnekjørte veier finner du oppdatert på Statens vegvesen sine sider; trafikkmeldinger.

Også politiet i Finnmark advarer mot betydelig snøskredfare i Finnmark, og ber folk vise varsomhet i områder med fokksnø. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, som enkelte steder er lette å påvirke.

Stengte og kolonnekjørte veier:

Ev 6 Hatter. Stengt på grunn av uvær.

Ev 6 Sennalandet. Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 12:00.

Ev 6 Kvænangsfjellet. Stengt på grunn av uvær.

Ev 69 Nordkapptunnelen – Hønsa. Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 12:00.

Ev 69 Skipsfjordhøgda bom – Skarsvåg. Stengt på grunn av uvær.

Ev 69 Skarsvåg – Nordkapp. Stengt på grunn av uvær.

Fv98 Børselv – Kunes (strekningen Lakselv – Tana). Stengt på grunn av uvær.

Fv 98 Ifjordfjellet. Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Fv 882 Ferjestrekningen Øksfjord-Hasvik, på strekningen Langfjordbotn – Sørvær. Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder avgang fra Hasvik 06:00 og Øksfjord kl. 08:15.

Fv 882 Hasvik – Sørvær. Stengt på grunn av uvær.

Fv 888 Bekkarfjord – Hopseidet. Stengt på grunn av uvær.

Fv 888 Hopseidet – Mehamn. Kolonnekjøring på grunn av uvær. Første kolonne fra Mehamnelv bru kl. 07:00.

Fv 889 Snefjord – Havøysund. Stengt på grunn av uvær.

Fv 890 Kongsfjordfjellet. Kolonnekjøring på grunn av uvær. Første kolonne fra Kongsfjord klokken 08:45

Fv 891 Båtsfjordfjellet. Kolonnekjøring på grunn av uvær. Første kolonne fra Båtsfjord kl. 06:30.

Fv 894 Mehamnelv bru – Kjøllefjord. Kolonnekjøring på grunn av uvær. Første kolonne går kl. 08:45 fra Kifjord kryss.

Fv 894 Kjøllefjord – Dyfjord. Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Fv 8018 Ferjestrekningen Øksfjord-Tverrfjord, på strekningen Øksfjord – Myrnes. Ferga er innstilt på grunn av uvær.

Fv 8038 Gjesvær – Skipsfjordhøyda, i Nordkapp kommune. Stengt på grunn av uvær.

Fv 8072 Mehamn – Gamvik. Kolonnekjøring på grunn av uvær. Første fra Gamvik kl. 10:30

Fv 8074 Hopseidet – Skjånes. Stengt på grunn av snøras.