Luftambulansesaken: Høie vil få på plass et jetfly i Tromsø og et helikopter i Kirkenes

– Jeg har i dag gitt helseregionene et felles oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten. Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten i Nord-Norge blant både befolkningen og helsepersonell. Oppdraget som er gitt, vil, sammen med de øvrige tiltakene som er iverksatt, gi befolkningen i nord en bedre tjeneste enn det har vært tidligere, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Uttalelsen kommer etter et foretaksmøte fredag.

Helseforetakene tar regningen

Ambulansehelikopteret skal erstatte Forsvarets helikopter som i dag er stasjonert midlertidig i Kirkenes. Basert på erfaringene fra dette skal Helse nord RHF vurdere behovet for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes, opplyses det i pressemeldingen.

Samtidig opplyser Helsedepartementet at jetflyet i Tromsø skal avlaste flyene som kan dekke kortbanenettet.

– Et jetfly kan ta lengre oppdrag, spesielt til Svalbard, og vil da sikre at kortbanenettet får en styrket beredskap. Jetflyet i Tromsø kommer i tillegg til det jetflyet som allerede står på Gardermoen, skriver Helsedepartementet.

Merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel, opplyser Helsedepartementet.

Ambulanseflytjenesten i hardt vær

Ambulanseflytjenesten har vært i hardt vær i forbindelse med en rekke utfordringer i desember. Babcock måtte sette flere av flyene sine på bakken grunnet tekniske problemer, noe som rammet beredskapen i Nord-Norge.