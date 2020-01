Krever at Høie griper inn og stopper byggestart

nyheter

Ordfører Monica Nielsen (Ap) og varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) er klar med et krav fra et samlet politisk miljø i Alta kommune:

– Styreleder Renate Larsen må sette iverksettelsen av styrevedtaket 30. desember på vent, og behandle saken på nytt i ordinært styremøte hvor alle sider av saken er saksbehandlet og viktige dokumenter gjort offentlig kjent i forkant. Dersom styreleder ikke tar dette til følge må helseminister Bent Høie gripe inn og sørge for at denne saken får en forsvarlig demokratisk behandling, er budskapet fra Nielsen og Rishaug.

Her svarer Helse Nord på kritikken mot styrebehandling og saksforberedelse:

– Uansvarlig

Det likelydende kravet kommer fra Alta-ordførerne til tross for at vi har snakket med de uavhengig av hverandre. Til Altaposten sier ordførerne at de har et tverrpolitisk miljø i Alta bak kravet.

– Før jul stilte gruppelederne på kort varsel opp med krav om en seriøst og ordentlig behandling av saken, som da skulle behandles ekstraordinært over telefon. Da fikk vi snudd Helse Nord til å avholde et fysisk møte. I etterkant av møtet ser vi at offentlighetsloven er brukt for å holde dokumenter skjult, og at sentrale problemstillinger ikke er saksbehandlet. Hastebehandlingen ble i innkallingen begrunnet med kontraktsmessig forhold, noe jeg ikke kan se er dokumentert verken skriftlig eller i styrebehandlingen, sier varaordfører Jan Martin Rishaug og legger til:

– Kuttepakken som skal gi bærekraft i økonomien til Finnmarkssykehuset har en rekke medier i Finnmark belyst vil få store konsekvenser for pasientbehandlingen. Deler av pakken har også en helt urealistisk innsparingsgevinst. Slik jeg opplevde styremøtet var det samstemmighet i styret på at tiltakene ikke ville gi god nok effekt, og dermed ikke en framtidig bærekraftig økonomi til å tåle investeringene i Nye Hammerfest sykehus (NHS) på 2,32 milliarder kroner. Likevel stemte alle unntatt ett styremedlem for å sette i gang bygging. For meg framstår det som fullstendig uansvarlig.

Han forstår heller ikke at Helse Nord kan behandle en så viktig sak der flere styremedlemmer ikke er fysisk til stede, men kun følger saken på Skype.

– For meg er det respektløst over pasientene i Finnmark.

Styremøtet i Helse Nord: Sa ja til å starte bygging av Hammerfest sykehus mot én stemme Et tvilende styre vedtok byggestart for Nye Hammerfest sykehus, men mot stemmen til Kari Jørgensen.

Tomme rom

Ordfører Nielsen og Rishaug appellerer nå til helseminister Bent Høie og regjeringspartiene om å gripe inn dersom ikke styrelederen ber om fornyet behandling av vedtaket.

– Vedtaket er gjort i strid med den faktiske utviklingen i Finnmarkssykehuset. I 2019 kan resultatkravet nærme seg minus 100 millioner kroner, et resultatkrav satt av Helse Nord. Styremøtet og saksbehandlingen er et klart brudd på demokratiske spilleregler. Vedtaket bryter også i praksis med den politikken helseministeren har pålagt Helse Nord. I praksis vil investering på 2,32 milliarder kroner i Nye Hammerfest sykehus være full stopp i regjeringens lovnad om at 25.000 innbyggere i Alta-regionen skal få utført en vesentlig større del av helsetjenestene ved Klinikk Alta enn i dag, sier Alta-ordførerne.

De viser begge til at NHS er beregnet for en pasientgruppe på 47.000, det vil si hele Vest-Finnmark. Ifølge lovnaden skal 25.000 av disse ikke behandles ved NHS, men ved Klinikken i Alta. Ytterligere noen tusen skal behandles ved Samisk Helsepark i Karasjok som nylig er blitt en egen klinikk.

– Vi kommer til å bruke hundrevis av millioner på et bygg som vil være kraftig overdimensjonert i forhold til pasientgrunnlaget. Millioner skal altså brukes på tomme kvadratmeter, mens tilbud i resten av Finnmark skal kutte i pasientbehandling for å finansiere ubrukte areal. I Alta er det lovet vesentlig mer helsetilbud lagt til Klinikk Alta, og det er lagt inn en årlig besparelse i kutteplanen på 21 millioner kroner i sparte reisekostnader. Faktum er at per i dag er ikke Klinikk Alta noe mer enn det vi hadde bygget opp gjennom mange tiår. Slagalarmen er ikke i drift, det er lange ventelister og samme åpningstid på røntgen som tidligere. Kun deler av den somatiske sengeavdelinigen er tatt i bruk, påpeker Alta-ordførerne.

– Stopp byggingen

Ordfører Monica Nielsen ser kun en framtidig løsning dersom helsetilbudet i hele Finnmark skal kunne utvikles. Hun mener at byggingen av NHS må stoppes.

– Hva er alternativet?

– Hammerfest sykehus er ikke tilpasset dagens sykehusdrift. Det er gammelt og nedslitt, men alternativet er ikke en overdimensjonert utbygging som vil legge driftsøkonomien til Finnmarkssykehuset i ruiner. For et pasienttilbud på rundt 20.000, som er det reelle, er det mulig å renovere og bygge om eksisterende bygningsmasse. Da snakker vi kanskje om en pris på rundt én milliard kroner. Det vil gi handlingsrom til å ferdigstille og utvikle Nye Kirkenes Sykehus og Klinikk Alta. En struktur med tre likestilte klinikker hvor vi frigjør langt mer, kanskje det dobbelte, enn de 21 millionene som er langt inn i reduserte reisekostnader fra Alta til Hammerfest. Det er penger som kan brukes på å styrke eksempelvis psykiatri- og rustilbud over hele Finnmark.

– Regjeringens ansvar

Venstres gruppeleder, Trine Noodt, støtter ordførerne hundre prosent i at styrevedtaket er uansvarlig, og kolliderer med styrets egen konklusjon om at økonomien i Finnmarkssykehuset ikke gir rom for en slik investering.

– Det nytter ikke å pynte på tallene. De viser at Finnmarkssykehuset i 2019 har en underliggende drift som gir et sjokkerende høyt underskudd. Styret kunne, og burde, ha samlet seg om forslaget om ett års utsettelse for å vedta byggestart. Styret er kjent med, eller burde være kjent med, at det verken er pasienter eller økonomi til å bygge et nytt sykehus til 2,3 milliarder, sier Noodt.

Hun er sjokkert over måten styremøtet ble til på, og betegner styrebeslutningen som både demokratisk og kanskje også juridisk problematisk, i og med at det viktig saksbehandling mangler og at offentlighetsloven kan være brutt.

– Regjeringen, det vil si helseministeren, må gripe inn. Vi kan ikke ha en så tilfeldig og lettvint behandling av en så viktig sak. Vi ser at viktige opplysninger holdes tilbake, og det finnes ingen kjent begrunnelse for at denne saken måtte hastebehandles før 1. januar. Jeg kommer til å ta kontakt med sentrale personer i Venstre sentralt med mål om en fornyet behandling. Blir dette vedtaket stående vil det få alvorlige konsekvenser for helsetilbudet til innbyggerne i hele Finnmark, både på kort og lang sikt, sier Noodt.