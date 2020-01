Forventer at 75 prosent av bilene som selges i 2020 vil være ladbare

nyheter

– Våre medlemmer tror at reisen mot en utslippsfri bilpark vil skyte ytterligere fart i år. Omtrent tre av fire nye biler vil være ladbare, og opp mot seks av ti vil være helelektriske. Dette skyldes ikke minst at mange nye helelektriske og familievennlige modeller kommer på markedet, sier Erik Andresen, direktør i BIL i en pressemelding.

Dermed skal det totale antallet nye biler være omkring samme nivå som i 2019

Største teknologiskiftet i bilbransjen på mange år

– Vi er nå midt i det største teknologiskiftet bilbransjen har gått igjennom på mange år. Norge er fortsatt langt foran resten av Europa når det kommer til salg av elbiler, men vi ser tendenser til at det begynner å ta seg opp også i andre land og markeder på kontinentet og på verdensbasis, sier Andresen.

Det skal være strengere utslippskrav og teknologisk utvikling som er noen av faktorene som i stor grad bidrar til denne utviklingen.

Vesentlig at ladetilgang forbedres

Foreningen mener at det er vesentlig at ladetilgangen for elbiler forbedres.

– Elbiler har jo den fordelen at de kan starte hver dag med full "tank" hvis man har lademulighet hjemme, men til gjengjeld tar det lenger tid å lade enn å fylle drivstoff når man først må stoppe. Derfor mener vi antall ladepunkter raskt må opp på et vesentlig høyere nivå enn i dag, og her har myndighetene også et ansvar for å tilrettelegge, mener Andresen.