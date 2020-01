Fagforbundet: – Uakseptabelt at sykehusene og pasientene må betale for krisen

nyheter

– Dette er en komplett skandale. Krisa i luftambulansetjenesten går nå ut over sykehusenes ordinære drift, og dermed rammer den pasientene. Pasientene i nord rammes nå dobbelt opp, først ved at de har fått et uholdbart luftambulansetilbud, og dessuten ved at det blir mindre ressurser til sykehusene, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet i pressemeldingen.

Pasientene som må bære ekstrakostnadene

Dette kom frem under foretaksmøtet for de fire helseforetakene fredag ettermiddag der helseminister Bent Høie opplyste at man ville«gjenreise tilliten til luftambulansetenesta i Nord-Norge» ved å sette inn et ambulansehelikopter i Kirkenes og et ekstra jetfly i Tromsø gjennom vinteren Kostnadene for dette skal dekkes av de regionale helseforetakene.

Luftambulansesaken: Høie vil få på plass et jetfly i Tromsø og et helikopter i Kirkenes – Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten i Nord-Norge, sier helseminister Bent Høie.

– Det er helt uholdbart at det er sykehusene, og dermed pasientene, som må bære ekstrakostnadene ved et skandaløst anbudssystem. Anbudssystemet skulle føre til lavere kostnader, men nå ser vi at det kan koste sykehusene og pasientene dyrt, sier Nord.

Vil ha offentlig drift av luftambulansen

På dagens møte i helseforetaka samla alle de ansattes representanter, fra LO (Fagforbundet), Akademikerne (Legeforeninga) YS (Delta) og Unio (Norsk sykepleierforbund), seg om en felles protokolltilførsel:

«Disse styremedlemmene mener at den operative driften av luftambulansene må organiseres i offentlig regi under de regionale helseforetakene og ikke konkurranseutsettes. Vi forventer at den forestående utredningen av drift av luftambulansetjenesten (Ekspertutvalget) sikrer bred medvirkning og involvering av berørte ansatte og deres organisasjoner, basert på avtaleverkets prinsipper for informasjon, samarbeid og medbestemmelse»

Må lytte til de ansatte

– Det er historisk at de ansattes representanter nå samler seg om et krav om statlig drift av luftambulansetjenesta. Nå må helseminister Høie og regjeringen lytte til de ansatte, mener Nord.

Hun mener at helseministeren må sørge for at det ikke er pasientene ved sykehusene som nå må betale prisen for krisen. Fagforbundet opplyser også at de mener at helseministeren må bidra til at den brutte avtalen med Babcock bli blir sagt opp.

Advarte mot konkurranseutsetting

– Krisa i luftambulansetjenestene er skapt av regjeringa og helseminister Bent Høie. Både de ansatte og fagmiljøet advarte mot følgene av konkurranseutsettingen. Det ble klart og tydelig varslet om at anbudssystemet gjør akuttberedskapen mer sårbar, og at valget av en ny operatør kunne ødelegge samhandlingen mellom operatør og helseforetak. Helseministeren ga blaffen i disse advarslene, og på toppen av alt ble kontrakten gitt til det selskapet som skåret dårligst på kvalitet, sier Mette Nord.