– Jeg anser saken som grundig behandlet og at vi nå må se fremover og positivt på at vi går i gang med bygging av Nye Hammerfest sykehus.

nyheter

Altaposten har stilt styreleder Renate Larsen en rekke spørsmål knyttet til behandlingen av en kutteplan for Finnmarkssykehuset (FS) på 120 millioner kroner som ga grunnlag for å vedta byggestart for Nye Hammerfest sykehus (NHS).

Se nylige aktuelle saker om styrebehandlingen her:

Reaksjoner på Helse Nord-vedtak: Krever at Høie griper inn og stopper byggestart Alta-ordførerne hevder at vedtak om byggestart er gjort på sviktende beslutningsgrunnlag.

Styremøtet i Helse Nord: Sa ja til å starte bygging av Hammerfest sykehus mot én stemme Et tvilende styre vedtok byggestart for Nye Hammerfest sykehus, men mot stemmen til Kari Jørgensen.

Ber Helse Nord-styret vise ansvarlighet og sette byggestarten på vent Alta-politikerne med sterkt brev til styret i Helse Nord som nå sitter i møte i Tromsø.

– Burde ikke offentligheten ha fått dokumentasjon/administrasjonens vurdering på økonomisk risiko ved en utsettelse av byggestart?

– Offentligheten fikk informasjon om at administrasjonen ser på den økonomiske risiko som betydelig. Saken har også vært gjennomgående belyst og behandlet i Finnmarksykehusets styre. I vedtaket fra Helse Nord tok vi ned omstillingskravet til 80 millioner i 2020 og planlegger med et driftstilskudd i 3 år etter ferdigstillelse for å både ta ned risiko i omstillingen og sikre prosjektet.

– Det ble i novembermøtet opplyst fra Sykehusbygg at de økonomiske konsekvensene var 35 til 50 millioner kroner ved en utsettelse på seks måneder. Når fikk styremedlemmene oversendt skissen som viste at det ikke var snakk om kontraktsmessige ekstrakostnader, men kun mulig prisstigning og kostnader med en forlenget prosjektadministrasjon?

– Styret fikk disse tallene konkretisert i e-post 19. desember kl. 16.56, da presentasjonen ble sendt til styrets medlemmer.

– Står du fast på at den delen av presentasjonen som omhandler økonomisk risiko ved en utsettelse er lovlig unntatt fra offentligheten, jamfør begrunnelsen fra Helse Nord om at dette er informasjon om økonomiske konsekvenser av en utsettelse, dette er unntatt offentlighet jf. offentlighetslovens §15?

– Altaposten ba om mer offentlighet, eventuelt med sladding av firmanavn/summer. Dette er vurdert av administrasjonen i Helse Nord.

Ikke ny behandling

– Bør saken tas opp til ny behandling sett på bakgrunn av følgende: Eventuelt brudd på offentlighetsloven, mulighet for offentligheten til å debattere og ettergå saksgrunnlag?

– Jeg anser saken som grundig behandlet og at vi nå må se fremover og positivt på at vi går i gang med bygging av Nye Hammerfest sykehus.

– Bør saken tas opp til ny behandling på grunn av feilinformasjon? Sakens hovedspørsmål var om en utsettelse eller ikke. Den økonomiske risikoen framstår som i beste fall uklar, men i verste fall langt mindre enn det som ble opplyst på styremøtet i november av Sykehusbygg?

– Styret i Helse Nord har fått en god innsikt og forståelse for den risikoen som foreligger, og jeg ser ikke grunn til å gjenoppta saken.

Uheldig med oppsigelse

– Hvorfor ble det ikke laget et nytt saksfamlegg om den økonomiske risikoen mellom styremøtet i november og møtet 30. desember som ville gitt styret etterprøvbare vurderinger og dokumentasjon?

– Styret ba om nærmere begrunnelse for den muntlige kommentaren på 35-50 mill. og fikk det dokumenter i ettersendt e-post.

– Var du som styreleder kjent med de økonomiske konsekvensene av Alta kommune sier opp avtale med FS som vil gi et inntektstap på 8,8 millioner, og nå i første omgang tre millioner kroner?

– Jeg var kjent med det som var skrevet i media om saken og spurte derfor om det på styremøtet. Dette er noe som vil bli håndtert videre av Finnmarksykehuset.

– Hvordan reagerer du på at administrasjonen ikke var villig til å opplyse styret om vedtaket i kommunestyret i Alta, og tallfeste de økonomiske konsekvensene av dette, og eventuelt full oppsigelse?

– Saken som lå til behandling gjaldt nytt sykehus i Hammerfest, jf. beslutning i Stortinget om lokalisering. Oppsigelse av kontrakt i Alta er naturligvis uheldig, men må håndteres av administrasjonen i Finnmarkssykehuset.

Ser økonomisk risiko

– NHS planlegges et pasientgrunnlag for 47.000, men over halvparten skal behandles i Alta, og sparte reisekostnader skal brukes til å finansiere NHS. Hvordan får du regnestykket til å gå opp?

– Kapasitet for bildediagnostikk, somatisk sengepost og somatisk poliklinikk i Nye Hammerfest sykehus skal være tilpasset utbyggingen i Alta. Nye Hammerfest sykehus har vært nedskalert i konseptfasen for å hensynta dette. Reduserte pasientreisekostnader er med på å finansiere byggingen og driften i Alta ikke til nytt sykehus i Hammerfest.

– Bør styret sette vedtaket fra 30. desember på vent og behandle saken på nytt på neste styremøte ut fra det som nå framkommer?

– Styret i Helse Nord RHF er oppmerksomme på den økonomiske risiko, men mente ut fra en totalvurdering at det var riktig å igansette byggestart nå. Vi ser ingen grunn til å behandle saken på nytt.





Administrasjonens svar

Eierdirektør Hilde Rolandsen har på vegne av ledelsen i Helse Nord svart på følgende spørsmål stilt av Altaposten:

– Hvorfor ble ikke økonomisk risiko ved en utsettelse problematisert i et saksframlegg til styret?

– Økonomisk risiko er behørig omtalt i saksfremlegg til styret.

– Hvorfor valgte administrasjonen å unnta dokumentasjon/vurderinger om de økonomiske konsekvensene fra offentligheten?

– Merinnsyn er gitt, med unntak av tall som er knyttet til kontraktsmessige forhold. Det er også gitt innsyn i foreløpige tall knyttet til omprioritering av driftsmidler.

– Gir offentlighetsloven HN rett til å unnta de vurderinger som ble gjort i presentasjonen (begrunnet i paragraf 1)?

– Her menes trolig §15. Svaret er ja.

– Hvorfor var det greit at den samme plansjen ble gjort offentlig straks etter vedtaket i styret, men altså måtte unntas i forkant?

– Det var fordi det er foreløpige tall. Disse måtte gjennomgås internt før offentliggjøring.

– Alta kommunes oppsigelse av avtale med FS var tema i administrasjonens formøte kvelden før styremøtet, hvorfor ble ikke nødvendig informasjon hentet inn før styremøte dersom administrasjonen ikke hadde en slik informasjon? Ville ikke det bidra til å opplyse styret?

– Oppsigelse av avtale med Alta kommune må vurderes mht alternativ utnyttelse av areal/kapasitet/bemanning.