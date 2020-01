Øker støtte for å få flere kvalifiserte lærere i grunnskolen

nyheter

Pengene skal bidra til økt rekruttering av studenter til norske og samiske grunnskolelærerutanninger for trinn 1-7. I tillegg skal midlene bidra til at studentene velger samisk og kvensk som en del av utdanningen. Det blir stadig flere kvalifiserte lærere i skolene, men fremdeles er det ansatt 590 personer i undervisningsstillinger i Nord-Norge som ikke har godkjent utdanning. For å støtte rekrutteringstiltakene ved universitetene i nord tildeles Universitetet i Tromsø og Nord universitet en million kroner hver.