Røyking største årsak til at folk dør i brann

nyheter

Til sammen 41 personer, 29 menn og 12 kvinner, mistet livet i branner her i landet i 2019. Det er to flere enn året før, og det høyeste tallet siden 2014, da 54 personer døde i branner, skriver NTB.

Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Desember er som regel måneden det brenner oftest og det gjenspeiles dessverre i vår statistikk. Av de 41 personene som mistet livet i branner i 2019, omkom seks i desember, fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i DSB.

– Tallene viser at vi, brann- og redningsetatene, feierne, eltilsynet og alle andre som er opptatt av brannsikkerhet, må fortsette det forebyggende arbeidet. Vi har en nullvisjon, fremholder Olsen-Haines.

Året med færrest omkomne i brann var 2017 med 26, mens flest var i 1979 da 91 personer mistet livet. Den systematiske registreringen av dødsbranntall begynte i 1979.

Røyking er den største årsaken til at folk dør i brann og menn er kraftig overrepresentert. Helgene i de kalde månedene er tradisjonelt mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for brann.

Tall fra DSB viser at så mange som tre av fire av dem som har omkommet i brann de siste årene tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Risikoen er høyest for eldre som bor alene.