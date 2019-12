NAF krever fortgang i utbyggingen av ladestasjoner i 2020

nyheter

– Antall ladestasjoner henger ikke med på veksten i antall elbiler. Nå begynner det å haste, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

Flaskehalser hindrer tilstrekkelig utbygging

Han mener regjeringen må kalle inn aktørene som har ansvar for utbygging av ladestasjonene og få ryddet opp i flaskehalsene som hindrer utbygging. Ifølge NAF ble det i 2019 satt opp 400 nye ladepunkter i Norge med en samlet ladekapasitet på 40.000 kW. Men dette mener forbundet er 30.000 kW lavere enn det som er nødvendig for å holde følge med veksten i elbiler.

– I 2019 ble det bare bygget litt over halvparten av den ladekapasiteten som trengs, og langt færre hurtigladere enn det selskapene planla for i starten av året. Med rundt 60.000 nye elbiler i 2019 og mange nye elbiler på vei inn i markedet i 2020 blir det enda flere elbiler per ladepunkt, sier Sødal.

Dette vil dermed innebære lengre ladekøer og dermed mer ventetid.

Må følge opp målsetting

– Regjeringen har et mål om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler i 2025. En god ladeinfrastruktur er en forutsetning for å nå det politiske målet, derfor har regjeringen et ansvar, fortsetter han.

– Lading er det enkleste hindret for regjeringen å rydde av veien. Bilenes egenskaper er de ikke herre over, men nå må de få grep om ladeinfrastrukturen, avslutter Sødal.