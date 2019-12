Travel natt for Politiet

nyheter

En rask gjennomgang av loggen viser at Politiet hadde nok å gjøre i vårt fylke natt til søndag. Spesielt i Hammerfest.

Vadsø hadde en rolig kveld hvor politiet gjennomførte en restaurantkontroll i byen. Der ble det meldt om mye folk på byen klokken 01.07, men rolig stemning.

Klokken 01.54 melder Politiet i Hammerfest at en kvinne hadde falt i sjøen ved en flytebrygge i byen. Vedkommende kom seg til land selv og ble innbragt av ambulanse for sjekk.

I samme by ble det klokken 02.29 meldt om at Politiet hadde foretatt en utelivssjekk på samtlige utesteder i byen. Det var da lite folk ute, og alle utesteder hadde godkjente dørvakter.

Klokken 03.55 melder de at en mann har urinert på et WC-bygg i sentrum Hammerfest. Han kunne nok ha gått inn på det offentlige toalettet, men valgte å gjøre det på sin måte.

– Ble deretter innbragt av politiet. Anmeldt av politiet og vil få et forelegg, skriver de på Twitter.

Litt tidligere klokken 03.39 lå en overstadig beruset mann på bakken på rådhusplassen. Politiet kjørte vedkommende hjem, uten at det skulle bety slutten på kvelden for han. For senere var samme mann å finne midt på veien i området Storvannet.

– Samme mannen ble ikke hjemme. Da patruljen kom til stedet ble han svært aggressiv og slo til to av betjentene og deretter innbragt av Politiet. Anmeldes for vold mot Politiet, skriver de på Twitter klokken 04.58.

I Kirkenes gikk det heller ikke på skinner for en annen mann som mistet temperamentet rundt klokken 02 på natta.

– Mann slått til dørvakt og laget bråk på utested. Innbragt av politiet og satt i arrest. Blir anmeldt av dørvakten for vold, forteller Politiet.

Klokken 02.40 så vaktene på et utested i Alta seg nødt til å legge en vanskelig mann i bakken. Politiet dro til stedet og det hele roet seg.

– Mannen ble bortvist fra utestedet og forlot området, skriver Politiet på Twitter.