Dette skjedde mens du sov

nyheter

En kjapp gjennomgang av loggen viser at Politiet har hatt det relativt travelt i natt med flere utrykninger i landets nordligste fylke.

I Alta ble en mann tatt hånd om og satt i arrest da han plaget dørvakter på utested og ikke hørte på pålegg om å holde seg borte fra sentrum. Senere på kvelden klokken 03.40 ble ytterligere to personer pålagt å holde seg borte fra sentrum etter knuffing, før Politiet ble nødt til å ta en tur til Kronstad på grunn av feststøy.

I Honningsvåg rykket Politiet ut på en julerevy der en jente var blitt slått med en flaske i ansiktet av en person hun kjenner.

– Dratt til legevakten for behandling. Vitner avhørt av Politiet. Bekrefter å ha sett hendelsen, skriver de på Twitter.

Klokken 03.27 mistenkes en mann i Lakselv for promillekjøring etter å ha kjørt ut av veien og inn i en snøfonn i et boligområde. Politiet forteller at to personer løp fra stedet, men at bileier kom tilbake og ble tatt med til lege for blodprøvetaking.

Litt senere, klokken 06.14 ble en mann i Vardø pågrepet etter at vedkommende skal ha gått berserk og slått ned en person. Han vil bli anmeldt av Politiet for ordensforstyrrelse og trusler mot betjentene, skriver Politiet på Twitter.