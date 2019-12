Blackout på hjelpemotoren førte til tap av styring

nyheter

HRS Nord-Norge meldte på Twitter lørdag klokken 11.57 om at de hadde mottatt et Mayday fra et fiskefartøy nordøst av Honningsvåg klokken 11, med melding om at de var i ferd med å gå ned, og at de 12 om bord gikk i redningsflåte.

Sea King ble umiddelbart scramblet til stedet samtidig som flere fartøy og et Bristowe helikopter fra Hammerfest dro mot stedet.

– Vi mottok Mayday klokken 11 og Sea King ble umiddelbart scramblet til stedet. Da de kom frem observerte de at båten hadde kraftig slagside. De er nå i gang med å heise folk ombord i Sea Kingen. Båten har enda ikke gått helt ned men det regnes som sannsynlig at den gjør det. Foreløpig har man så god kontroll på situasjonen som det kan være, fortalte HRS Nord-Norge da.

klokken 12.25 var mannskapet på 12 plukket opp fra redningsflåtene og rundt en halvtime senere landet de i Honningsvåg hvor de ble tatt hånd om av mottaksapparatet.

Samtidig fulgte båter i nærheten og Kystverket med på fiskebåten «Fay» som på dette tidspunktet fortsatt fløt, men med svært kraftig slagside.

Klokken 14.00 bekreftet HRS at fiskebåten hadde gått ned.

Strømbrudd på hjelpemotoren

Nå viser det seg at blackout på hjelpemotoren under setting førte til at båten mistet styringen. Skipper Ken-Åke Grahn forteller til Radio Nordkapp at båten begynte å krenge og at det kom vann inn setteluka.

– Vi forsøkte å stenge luka, men hadde ikke hydraulikk på grunn av strømbruddet. Da ble vi bare liggende å ta inn vann.

Grahn var sikker på at det skulle gå bra med mannskapet når alle var kommet i styrhuset med overlevelsesdraktene på seg.

– Det var bare å gå i flåtene. Vi viste at hjelp var på tur. Redningshelikopteret heiste opp to- og to, og jeg og styrmannen var de siste som forlot båten.

Etter å ha blitt fraktet med helikopter inn til Honningsvåg stilte alle opp rundt mannskapet.

– Alle har fått enkeltrom hos Scandic og sportsbutikken åpnet for at vi skulle få klær. Jeg har fått meg ny telefon og alle har ringt hjem til sine familier, avslutter Grahn.